В Україні буде аномальна весна: кліматолог озвучила чудовий прогноз

Кліматолог впевнена, що в березні в Україні переважатиме тепла погода, а весна буде аномальною.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на початку березня не балує теплотою. При цьому синоптики відзначають, що березень буде з невеликими опадами і досить "м'яким".

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в березні буде на 2 градуси вище кліматичної норми.

Кліматолог Віра Балабух додає, що в березні можна чекати аномальних температур.

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"Так, березень очікується в межах норми. Але знову ж таки, норма, це згідно з даними за останні 30 років, а цей час був досить теплим. Тому є всі приводи сподіватися, що в березні переважатиме тепла погода", - зазначила кліматолог Віра Балабух, передає Апостроф.

Хто така віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Місячна кількість опадів, очікується на рівні 27-44 мм, а в горах 49-98 мм, що в межах норми. Тільки в східних областях їх буде трохи менше норми.

"За тими прогнозами, які зараз є у світових прогностичних центрів, для України прогнозується тепла весна. Середня температура за сезон очікується вище норми. Це означає, що будуть переважати аномально теплі погодні умови", - резюмувала кліматолог.

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Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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