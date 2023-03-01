В Україні різко потеплішає: синоптик назвав дату

З 6 по 10 березня територією країни пройдуть циклони і пов'язані з ними атмосферні фронти.

Прогноз погоди / goodfon.ru

Погода в Україні на початку буде без опадів, проте можливі різні погодні "капризи".

Як повідомляє синоптика Ігор Кибальчич, з 1 по 5 березня стовпчики термометрів будуть дещо перевищувати кліматичну норму, хоча вночі опустяться до -1...-7.

На північному сході 2 березня вночі місцями ще холодніше - на рівні -8...-10.

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Денна температура прогріється до +7 ... +8. На півдні та місцями на заході - на рівні +9...+11.

"5 березня в північних і східних областях можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу", - сказав синоптик, пише Телеграф.

Вітер буде західний і північно-західний, в окремі дні з поривами до 15-17 м/с.

З 6 по 10 березня територією країни пройдуть циклони і пов'язані з ними атмосферні фронти. Тому погодні умови виявляться нестійкими.

Йдеться про перепади атмосферного тиску, зміну температури повітря від негативних до позитивних значень, опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні, в центрі та на сході - з дощем. Можливі тумани. Місцями сформується нестійкий сніговий покрив.

"Цього року перша декада місяця не стане винятком і піднесе українцям примхи погоди різного характеру", - додав синоптик.

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Погода на початок березня в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Синоптики припускають, що у березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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