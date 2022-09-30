У жовтні Україну завалить снігом: синоптик дав несподіваний прогін з "потопом"

У жовтні в Україні прогнозують сніг / Pixabay / Couleur

Погода в Україні у жовтні буде близька до норми, місцями температурний фон прогнозується вище норми на 1 – 2 °С, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Середньомісячна температура за розрахунками Українського гідрометцентру опиниться в межах + 6 ... + 9 °С, у південній частині + 10 ... + 11 °С, пише він у матеріалі на Meteoprog.ua.

"Перша декада місяця очікується прохолодною, але потім поступово з середини жовтня температура трохи підвищиться. Можливо, ще буде бабине літо, але про його терміни і тривалість поки що говорити занадто рано", - зазначив синоптик.

Він не виключив, що кількість опадів в Україні в жовтні, ймовірно, виявиться значним з перевищенням норми на 20 – 40% і тільки на півдні країни зволоження буде помірним, місцями навіть з дефіцитом дощів.

"Сумарна кількість опадів по деяких містах України складе 40 – 80 мм, в Карпатах близько 100 - 130 мм.випадання першого снігу в деяких регіонах країни можливо вже в другій декаді жовтня, що не є аномальним для другого місяця осені", - додав Кібальчич.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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