У 2 областях оголосили штормове попередження: синоптики кажуть про небезпеку

Синоптики попереджають про те, що 2 грудня буде дуже сильний туман та ожеледиця.

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Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Де буде туман та ожеледиця

Якою буде погода вночі 2 грудня

Де синоптики прогнозують -3

Погода в Україні 2 грудня буде сухою, достатньо теплою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

2 грудня у Закарпатській та Івано-Франківській областях буде сильний туман з видимістю 200-500 м. Це може призвести до ускладнення руху транспорту. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що початок нового тижня в Україні не принесе суттєвих змін у погоді. Температура повітря трохи знизиться. Вночі очікуються "мінуси", а вдень - незначні "плюси". Істотних опадів не буде.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: ventusky

Погода 2 грудня

В Україні 2 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики істотних опадів не прогнозують. На Закарпатті та Прикарпатті буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 2 грудня в Україні буде трохи холодніше. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+7 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -3...+2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: meteoprog

Погода 2 грудня у Києві

У Києві 2 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не буде. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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