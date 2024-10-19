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Україну накриють перші заморозки: синоптик заявила про швидке потепління

Юлія Закрепа
19 жовтня 2024, 17:59
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Вночі передбачаються заморозки, а вдень температура різко підніметься.
Україну накриють перші заморозки: синоптик заявила про швидке потепління
Коли в Україні буде потепління / фото: unsplash

Українська метеорологиня Наталя Діденко повідомила, що уночі неділі, 20 жовтня, у більшості областей України очікуються перші заморозки. Проте вже з початку наступного тижня температура у регіонах підійметься.

"Неділя в Україні буде прохолодною. Так, у більшості областей очікується +9...+12 °C.Найхолодніше буде на сході - +6...+9 °C, а найтепліше - у західній частині - +10...+15 °C. Крім того, вночі у більшості областей України очікуються заморозки", - повідомила Наталка Діденко.

Також вона повідомила, що дощі 20 жовтня ймовірні в Криму, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. На решті території опадів не очікується.

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Яка погода у Києві - коли буде потепління

У Києві неділя також мине без дощів. Вночі передбачаються заморозки, а вдень температура триматиметься на рівні +10 °C.

За даними синоптикині, вже з понеділка, 21 жовтня, домінуючий антициклон блокуватиме опади на підході до України та дозволить сонцю додатково прогрівати повітря. Тож з початку нового тижня в Україні очікується потепління.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Нагадаємо, що у ДСНС попередили про небезпечну погоду у 10 областях України. Згідно з даними Укргідрометцентру, вночі опади будуть йти у Київській та Одеській областях. Вдень варто очікувати на значні дощі на Сумщині, Полтавщині та Херсонщині.

Україну атакує штормова погода. Синоптики оголосили штормове попередження у східних, західних, Житомирській та Вінницькій областях. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У цих регіонах оголошено І рівень небезпечності. В Україні буде прохолодно - максимум 11 градусів тепла.

Стало відомо, у яких областях України погіршиться погода. На погоду у вихідні впливатиме потужний і малорухомий антициклон Werner - через нього на більшій території нашої держави переважатиме малохмарна погода з прохолодними ночами та північним вітром.

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