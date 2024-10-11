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Сильні дощі накриють 10 областей: у ДСНС попередили про небезпечну погоду

Альона Вороніна
11 жовтня 2024, 22:20
1578
Дощі в суботу будуть на великій частині території України.
Погода, дождь, осень
Погода в Україні - сильні дощі накриють 10 областей/ УНІАН

Частину областей України у суботу, 12 жовтня, накриють сильні опади.

У ДСНС попередили, що негода зачепить 10 областей. Про це йдеться у публікації Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Зазначається, що, згідно з даними Укргідрометцентру, вночі опади будуть йти у Київській та Одеській областях.

відео дня

Вдень варто очікувати на значні дощі на Сумщині, Полтавщині та Херсонщині.

Також упродовж дня опади будуть у таких областях:

  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській.

У Києві вночі також очікується інтенсивний дощ.

Погода в Украине 12 октября
Погода в Україні 12 жовтня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні похолодання на носі – синоптик попередила про різку зміну погоди. Причиною зміни погоди стане візит в Україну атмосферного фронту.

Також раніше повідомлялося, що вдарять заморозки -3 і будуть сильні дощі – стало відомо, які області України накриє похолодання. Через територію України у вихідні буде повільно просуватися холодний фронт, який принесе з собою дощі з грозами і зниження температури повітря.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну накриють перші заморозки та грози. Уже в суботу на частину регіонів України очікують дощі, місцями з грозами.

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