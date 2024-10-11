Сильні дощі накриють 10 областей: у ДСНС попередили про небезпечну погоду

Частину областей України у суботу, 12 жовтня, накриють сильні опади.
У ДСНС попередили, що негода зачепить 10 областей. Про це йдеться у публікації Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Зазначається, що, згідно з даними Укргідрометцентру, вночі опади будуть йти у Київській та Одеській областях.
Вдень варто очікувати на значні дощі на Сумщині, Полтавщині та Херсонщині.
Також упродовж дня опади будуть у таких областях:
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській.
У Києві вночі також очікується інтенсивний дощ.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні похолодання на носі – синоптик попередила про різку зміну погоди. Причиною зміни погоди стане візит в Україну атмосферного фронту.
Також раніше повідомлялося, що вдарять заморозки -3 і будуть сильні дощі – стало відомо, які області України накриє похолодання. Через територію України у вихідні буде повільно просуватися холодний фронт, який принесе з собою дощі з грозами і зниження температури повітря.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що Україну накриють перші заморозки та грози. Уже в суботу на частину регіонів України очікують дощі, місцями з грозами.
Вас також може зацікавити:
- Знайти 5 книг за 5 секунд зможуть лише найуважніші: складний тест на кмітливість
- Що не так на картинці: тільки геній знайде помилку за 6 секунд
- Від бруду не залишиться навіть сліду: 5 найкращих способів, чим почистити замшеве взуття
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред