Заморозки, сніг і сильний вітер: Україну атакує штормова погода

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у багатьох областях України.

https://glavred.net/synoptic/zamorozki-sneg-i-silnyy-veter-ukrainu-atakuet-shtormovaya-pogoda-10604933.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 14 жовтня буде холодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у східних, західних, Житомирській та Вінницькій областях. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У цих регіонах оголошено І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде прохолодно - максимум 11 градусів тепла. Практично по всій території України буде дощова погода.

відео дня

14 жовтня трохи потеплішає на території південних та центральних областей. Там температура повітря підвищиться до 12-18 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: ventusky

Погода 14 жовтня

В Україні 14 жовтня буде мінлива хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України.

Вітер в цей день буде південно-східний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. У східних, західних, Житомирській та Вінницькій областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 14 жовтня в Україні буде дощовою. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+25 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: meteoprog

Погода 14 жовтня у Києві

У Києві 14 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі.

У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 3-8°, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8°, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки -3 градуси – стало відомо, у яких областях буде різке похолодання. Дощі в Україні будуть лише в першій половині тижня, далі вони припиняться, але температурне тло буде на дуже низькому рівні.

Також повідомлялося, що будуть дощ, вітер та навіть сніг – синоптики попередили українців про зміну погоди. Синоптики попередили про небезпечні метеоявища у декількох областях України.

Нагадаємо, стало відомо про магнітні бурі на вихідні, 12-13 жовтня. Буря може мати помітний вплив на техніку та здоров'я чутливих людей.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред