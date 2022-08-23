Україну чекає спекотне закінчення літа: з'явився детальний прогноз на серпень

Погода / УНІАН

Погода в Україні до кінця літа очікується спекотною. Температура повітря сягатиме 35 градусів вище нуля.

Як розповів синоптик ігор Кибальчич у коментарі "Телеграфу", на територію України буде поширюватися повітря субтропічного походження з середньоазіатських районів.

За словами синоптика, ближче до кінця серпня атмосферний тиск істотно підвищиться, ймовірність і розподіл опадів по території України помітно зменшиться. При відносному збереженні східних потоків повітряна маса стане сухішою і з меншою кількістю хмарності.

"Це призведе до деякого підвищення середньодобових температур повітря. У денний час також буде спостерігатися зростання температури повітря до +30...+ 35 градусів, але про рекордну або аномальну спеку поки не йдеться і подібних передумов не намічається, з урахуванням свіжих прогностичних даних", - повідомив синоптик.

За його словами, в більшості областей України зволоження грунту є достатнім, місцями навіть надмірним. Лише в окремих районах півдня України зберігається значний дефіцит опадів та ґрунтова посуха.

Погода в Україні у вересні

На початку першого осіннього місяця погода буде мінливою. За прогнозом синоптиків буде від похолодання до + 11 градусів до спеки.

Як свідчать дані метеорологічного порталу Ventusky, серйозне похолодання зайде в Україну на початку вересня.

У частині західних регіонах 1 вересня температура повітря вдень знизиться до +18...+ 20 градусів. Але в більшості областей України залишиться спекотна погода-від +30 до +37 градусів.

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