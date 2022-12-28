Україну чекає неймовірний сюрприз 1 січня: синоптики здивували прогнозом

Снігу в перший день нового 2023 року чекати не доводиться. 1 січня погода буде нагадувати звичайний весняний день.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця грудня показує аномальну температуру. Так, в останні дні 2022 року температура повітря вдень підвищиться до +9 градусів у деяких регіонах.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що 29 грудня Україна буде в зоні підвищеного атмосферного тиску, в результаті чого опадів майже не передбачається.

Однак невеликий дощ або мокрий сніг все ж можуть частково торкнутися окремих північних районів: Чернігівщини, Сумщини та Київщини.

Температура повітря найближчої ночі опуститься до незначних мінусів у деяких областях, але вдень вона триматиметься на рівні +3 +7 градусів.

Водночас на півдні країни очікується до + 9 градусів, тоді як на північному сході та східних областях буде найхолодніше: від нуля до +3 градусів.

"У Києві 29 грудня опади малоймовірні. Вночі 0, -2 градуси, вдень +1+3 градуси", - додала синоптик.

І вже ближче до Нового року в Україні підвищуватиметься температура повітря, а на початку 2023 року, 1 січня, стовпчик термометра показуватиме +5 +12 градусів, а у східній частині країни +3 +8 градусів.

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Погода на 1 січня

Снігу в перший день нового 2023 року чекати не доводиться. 1 січня погода буде нагадувати звичайний весняний день.

"В Україні теплішатиме і вже вдень 1 січня максимальна температура повітря буде +5....+12 градусів, у східній частині +3 +8 градусів", - розповіла Діденко.

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Раніше синоптик Віталій Постригань попередив, що погода в Україні напередодні Нового року порадує аномальним теплом, а температурний фон буде вище кліматичної норми на 3-5 градусів. Синоптик прогнозує, що тепло, викликане Атлантичною депресією, затримається надовго.

Також ми повідомляли, що заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

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