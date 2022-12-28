glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну чекає неймовірний сюрприз 1 січня: синоптики здивували прогнозом

28 грудня 2022, 21:10
Снігу в перший день нового 2023 року чекати не доводиться. 1 січня погода буде нагадувати звичайний весняний день.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця грудня показує аномальну температуру. Так, в останні дні 2022 року температура повітря вдень підвищиться до +9 градусів у деяких регіонах.

Синоптик Наталія Діденко зазначає, що 29 грудня Україна буде в зоні підвищеного атмосферного тиску, в результаті чого опадів майже не передбачається.

Однак невеликий дощ або мокрий сніг все ж можуть частково торкнутися окремих північних районів: Чернігівщини, Сумщини та Київщини.

Температура повітря найближчої ночі опуститься до незначних мінусів у деяких областях, але вдень вона триматиметься на рівні +3 +7 градусів.

Водночас на півдні країни очікується до + 9 градусів, тоді як на північному сході та східних областях буде найхолодніше: від нуля до +3 градусів.

"У Києві 29 грудня опади малоймовірні. Вночі 0, -2 градуси, вдень +1+3 градуси", - додала синоптик.

І вже ближче до Нового року в Україні підвищуватиметься температура повітря, а на початку 2023 року, 1 січня, стовпчик термометра показуватиме +5 +12 градусів, а у східній частині країни +3 +8 градусів.

читайте такожПрикмети на 29 грудня: 2 простих поради, які потрібно встигнути зробити всім до Нового року

Карта погоди

Погода на 1 січня

Снігу в перший день нового 2023 року чекати не доводиться. 1 січня погода буде нагадувати звичайний весняний день.

"В Україні теплішатиме і вже вдень 1 січня максимальна температура повітря буде +5....+12 градусів, у східній частині +3 +8 градусів", - розповіла Діденко.

Карта погоди

читайте такожПрикмети на 30 грудня: що не можна робити, щоб весь рік у бідності не прожити

Раніше синоптик Віталій Постригань попередив, що погода в Україні напередодні Нового року порадує аномальним теплом, а температурний фон буде вище кліматичної норми на 3-5 градусів. Синоптик прогнозує, що тепло, викликане Атлантичною депресією, затримається надовго.

Також ми повідомляли, що заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:37

"Ворог знає, куди бити": експерт оцінив серйозну загрозу блекаута

22:35

Земля та небо будуть захищені: Франція погодилась передати Україні зброю та системи ППОВідео

22:23

США намагаються перешкодити передачі іранських дронів РФ - NYTВідео

22:13

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

22:07

Вупі Голдберг відмовляється визнавати Голокост: актриса зганьбилася скандальним висловлюванням

Реклама
21:23

Лавров назвав регіони України, які РФ хоче "повністю звільнити"

21:10

Україну чекає неймовірний сюрприз 1 січня: синоптики здивували прогнозомВідео

20:21

Росіяни вбили відомого українського тренера-реабілітолога

20:10

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити, щоб весь рік у бідності не прожитиВідео

20:04

Хіт минулого століття: чому раніше ставили золоті зуби і коронки

20:00

Жіночий гороскоп на 2023 рік: Овнам-імпульсивність, Дівам-терпіння, Рибам-проблеми

19:46

Гострий гумор від Вечірнього Кварталу та об’єднання родин у Сніданку з 1+1: новорічний анонс на 1+1

19:33

"Реалії РФ - це ганьба і поразка": в Україні приструнили Пєскова за цинічну заявуВідео

19:30

Тікають від ЗСУ: РФ вивезла з Кремінної окупаційне командуванняВідео

19:22

"Заблукали і прийшли тепленькими": ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд новою партією окупантівВідео

19:18

Ракетних ударів по енергосистемі України можна уникнути: експерт назвав вихідВідео

19:13

Нещасний обраний знову зганьбивсяПогляд

19:07

89-річна зірка Playboy та культового серіалу Династія знялася з леопардовому купальнику

18:33

У Москві величезна бурулька "приземлилась" на голову генерала МНС Росії

18:29

Не врятує навіть бункер: Загородній про спосіб ліквідації ПутінаВідео

Реклама
18:00

Гороскоп на завтра 29 грудня: Овнам - переоцінка, Тельцям - натхнення, Близнюкам - романтика

18:00

Мінімальна зарплата у 2023 році: скільки отримуватимуть українці

18:00

Любовний гороскоп 2023: романтика, трагедії та весілляВідео

17:59

Справжній салат Олів'є, якого ще ніхто не пробував: рецепт салату 1900 рокуВідео

17:41

Святвечір 2023: що смачного приготувати і яких традицій варто дотримуватися усією родиною

17:39

Законопроект №5655 змінює та розширює функції органів місцевого самоврядування - Олександра Азархіна

17:36

Favbet Foundation допоміг з евакуацією жителів Херсона, що перебуває під російськими обстрілами

17:31

Запускають по три хвилі дронів: у ЗСУ пояснили підлу стратегію росіян під час масованих атакВідео

17:29

Рідкісний птах: ЗСУ ліквідували окупанта з "П'ятнашки"

17:28

"Еротичні фантазії": Пригожин жорстко висміяв Медведєва через його "прогнози" на 2023 рікВідео

17:17

Прикмети на 29 грудня: 2 простих поради, які потрібно встигнути зробити всім до Нового рокуВідео

17:07

Неймовірна закуска на Новий рік 2023: 2 неперевершених рецепта за 5 хвилин в рік КроликаВідео

16:41

Андрій Довбенко – юрист, громадський діяч, блогер досьє

16:37

Під загрозою поразки РФ може застосувати тактичну ядерну зброю: в Італії попередили УкраїнуВідео

16:35

Буде "холодомор": РФ незабаром почне бити ракетами по газових об'єктах - ГончарВідео

16:34

"Краще пересидіти вдома": астролог попередив про несприятливий період для будь-яких поїздок у січніВідео

16:29

Зірка серіалу Кріпосна Тарас Цимбалюк розсекретив особистість загадкової коханої

16:22

Килимова лихоманка в СРСР: навіщо їх масово вішали на стіни

15:59

"Закривати старі справи": астролог розповів, коли в січні-2023 чекати складних періодівВідео

15:57

Учасниця "Холостяка" з'явилася на прем'єрі разом з відомим чоловіком

Реклама
15:53

Зеленський виступив у Верховній Раді: головні заяви президентаВідео

15:53

"Шахеди" будуть миттю знищені: Федоров заінтригував новиною про розробку БПЛА класу повітря-повітряВідео

15:50

Дочка Успенської в "голій" сукні шокувала людей

15:28

Дружина Віктора Павлика показала свою першу зустріч зі співаком, коли їй було 11 років

15:20

Під Ростовом дотла вигоріла казарма мотострілецької дивізіїВідео

14:51

Росія не піде з окупованих земель України навіть у разі "миру": цинічна заява КремляВідео

14:40

Названо найгірше місце для Wi-Fi роутера в квартирі - ставити девайс категорично заборонено

14:32

Арнольд Шварценеггер передав різдвяний привіт від покійної матері

14:24

У російській глибинці п'яний сержант до смерті забив капітанаВідео

14:04

Скандальна українська піаністка, яка сильно любить терориста Путіна, пролетіла з концертом у Венеції

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти