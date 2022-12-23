"Весна" посеред зими: синоптик здивував аномальним прогнозом до Нового року

В Україні температурний фон вище кліматичної норми на 3-5º, підкреслив Віталій Постригань.

В Україні прогнозують відлигу / Pixabay.com/tfrdic

Погода в Україні напередодні Нового року радує аномальним теплом, а температурний фон вище кліматичної норми на 3-5º, розповів синоптик Віталій Постригань.

За розрахунками, розвиток атмосферних процесів до кінця року далекий від тренда зимової погоди. Про це він пише в Facebook.

Синоптик прогнозує, що тепло, викликане атлантичною депресією, затримається надовго.

"Тому зимової казки на Різдво 25 грудня не прогнозуємо", - попередив він.

За прогнозом синоптика, найближчими днями температура вдень може піднятися до 5° тепла.

"Ховаємо шуби і дістаємо парасольки", - зазначив він.

Постригань додав, що до кінця року сильних морозів не передбачається.

"Навіть якщо землю припорошить снігом, то це ненадовго", - резюмував він.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Вона прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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