Замість морозу і снігопаду Україну накриє нова небезпека: синоптики назвали дату навали

Температура повітря протягом дня 28 грудня коливатиметься в межах 0 +5, на півдні +3 +8 градусів.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде неприємною. Як прогнозують синоптики, в середу, 28 грудня, в більшості областей істотних опадів не передбачається, крім окремих регіонів.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що Україну огорнуть сильні тумани.

"Тільки в східних областях, в Полтавській, Сумській областях, в Дніпрі з районами і на південному сході близькість атмосферного фронту зумовить невеликий мокрий сніг і дощ", - розповіла вона.

Але і там, як зазначає синоптик, вже вдень все ж буде більше просто щільної хмарності, ніж будь-яких істотних опадів.

"Волога погода буде супроводжуватися завтра поривчастим вітром західного напрямку, який буде іноді досягати значень сильного", - додала Діденко.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 +5, на півдні +3 +8 градусів.

Як зазначила Діденко, у столиці 28 грудня суттєві опади малоймовірні.

"Західний вітер очікується поривчастим, часом до сильного! Вночі в столиці близько нуля, завтра вдень + 1 ... + 3 градуси", – констатувала вона.

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Коли в Україну прийде тріскучий мороз і снігопад

Погода на початку січня в Україні буде плюсовою. Місцями температура прогріється до + 9-10 градусів.

Як зазначає народний синоптик Станістав Щедрін, вже в другій половині січня зима вступить в свої права і принесе в Україну значне похолодання і снігопади.

Температура буде поступово знижуватися, поки не дійде до -15 градусів в кінці січня.

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Раніше синоптик Віталій Постригань попередив, що погода в Україні напередодні Нового року порадує аномальним теплом, а температурний фон буде вище кліматичної норми на 3-5 градусів. Синоптик прогнозує, що тепло, викликане Атлантичною депресією, затримається надовго.

Також ми повідомляли, що заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

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