Україну чекає аномальний Новий рік: синоптики показали карту погоди

Синоптики розповіли, якою буде погода в новорічну ніч в Україні.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на святкових вихідних буде аномально теплою. В Україні прогнозують до +12 градусів 1 січня.

За даними сайту ventusky.com у суботу, 31 грудня, о 23:30 у Києві, Чернігові, Луганську, Полтаві та Миколаєві температура повітря становитиме +3; у Криму коливатиметься від +2 до +7 +9.

Водночас, у Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому та Одесі температура повітря становитиме +5. У Дніпрі, Харкові та Сумах температура повітря становитиме +1℃.

У Вінниці буде + 4, в Луцьку +7, в Ужгороді +8, у Львові +9, а в Донецьку - 0.

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Погода на 1 січня в Україні

У неділю, 1 січня, з 8 години ранку у Києві та Чернівцях очікується температура повітря +6; у Харкові, Полтаві, Сумах та Луганську очікуватиметься до +2. У Миколаєві Черкасах буде +4, а у Вінниці, Одесі та Чернігові до +5.

У Рівному, Тернополі, Луцьку, Ужгороді очікується до +8, у Львові - до +9, у Хмельницькому, та Житомирі - до +7, у Дніпрі - до +1, а в Донецьку - 0.

У Криму стовпчик термометра коливатиметься від +2 до + 12.

Раніше синоптик Віталій Постригань попередив, що погода в Україні напередодні Нового року порадує аномальним теплом, а температурний фон буде вище кліматичної норми на 3-5 градусів. Синоптик прогнозує, що тепло, викликане Атлантичною депресією, затримається надовго.

Також ми повідомляли, що заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

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