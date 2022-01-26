УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Чому в морози не можна одягати колготки під джинси та як утеплитися - відповідь експерта

26 січня 2022, 02:47

Під час сильних морозів модниці часто забувають про свою стильність та одягаються якомога тепліше.

мороз, зима
Як зігрітися взимку / УНІАН

Під час сильних морозів модниці часто забувають про свою стильність і одягаються якомога тепліше. До того ж багато дівчат натягують під джинси колготи. Однак, мало хто знає, що вони не дихають і не зігрівають, адже щільна гладка синтетика не проводить тепло, повідомляє ELLE.

Фахівці розповіли про рішення, які по-справжньому врятують від морозу.

Теплі джинси

Важливо взимку мати джинси з утепленням. Зокрема, вони відрізняються від звичайних щільністю деніму, наявністю наповнювачів або підкладки – від натуральної бавовни для несильних холодів до щільного начісування для пронизливих морозів.

Термобілизна

Така білизна прекрасно зігріє вас в мінусову погоду. Вона комфортніше і тепліше, ніж синтетичні колготки.

Вовняні колготки

Ось такі колготи зроблені з тонкої вовни і вони дійсно зігріють завдяки теплопровідності і повітропроникності натуральної пряжі. Також вони не дозволять вам захворіти через переохолодження.

Теплі шкарпетки

Якщо у вас переважно мерзнуть гомілки, то слід звернути увагу на високі теплі шкарпетки з натуральної вовни.

Читайте також:

viber
здоров'я холоду
Зараз ви переглядаєте новину «Чому в морози не можна одягати колготки під джинси та як утеплитися - відповідь експерта». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в біду Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиФінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарунки Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23ºЛютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23º 3 речі, якими категорично не можна користуватися відразу після покупки3 речі, якими категорично не можна користуватися відразу після покупки Смачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидкоСмачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидко
04:52

Після 20-градусного морозу в Україну прийдуть "плюси": синоптики назвали дату

04:39

Гаряча ексВІА Гра млосно задерла ніжку і притулилася голими сідницями до стіни

04:27

43-річна Ані Лорак показала мокрі сідниці у відвертому бікіні

03:35

Голос країни-12: спадкова ворожка з команди Полякової виявилася похресницею популярного співакаВідео

03:19

Колишня кохана Ілона Маска показала фігуру в червоних стрінгах і топлесВідео

Реклама
03:09

Від яких хвороб може захистити риб'ячий жир - відповідь нутриціолога

02:47

Чому в морози не можна одягати колготки під джинси та як утеплитися - відповідь експерта

02:38

Гороскоп Таро на лютий 2022 для вогняних знаків Зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

01:40

Як подолати безсоння - дієвий лайфхак від доктора КомаровськогоВідео

01:31

Ризик втрати посади і загроза замаху: астролог розповів, що чекає на Зеленського в найближчий рік

00:50

Який з соків може допомогти впоратися з гіпертонією - відповідь вчених

00:30

Оля Полякова захопила кадрами в суперчервоному образі та ультракороткій сукніФото

00:07

Гороскоп на сьогодні, 26 січня 2022: Близнюкам – неймовірна зустріч, Дівам – неприємності, Стрільцям - секретиВідео

25 січня, вівторок
23:42

Байден не має наміру відправляти війська США в Україну - Білий дімВідео

23:27

Аlyona Аlyona взула чоботи на руки та висловилася щодо підкаблучників

23:00

Віщують неприємності та небезпеку: що не можна робити зі свічкою в будинкуВідео

22:57

Прем'єр Хорватії виправдався за скандальні слова Мілановича щодо України

22:19

Демарш президента Хорватії: МЗС України вимагає публічних вибачень

22:16

Україну накриє потужний снігопад і сильний морозВідео

21:45

Байден заявив про готовність запровадити санкції проти Путіна у разі нападу Росії на УкраїнуВідео

Реклама
21:38

Сон, як у немовляти: як потрібно спати, щоби виспатися - 7 простих порад

21:24

Чекаємо ще одного "птаха": в Україні анонсували нову партію допомоги від СШАВідео

21:16

Сутички на акції ФОПів під Радою: в поліції розповіли про постраждалих

20:49

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

20:41

"Тонкощі дипломатичної гри": Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФВідео

20:37

Щедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік ТиграВідео

20:33

"Не маю ілюзій": Зеленський висловився щодо зустрічі радників "нормандської четвірки"

20:22

У Стамбулі снігопад: літаки стоять по 20 годинФото

19:58

Playboy відпочиває: Даша Астаф'єва знялася в чуттєвому образі в панчохах і відкритому боді

19:51

Летів 11 годин при -50 градусах і вижив: безбілетник дістався з Африки в Амстердам у відсіку шасі

19:45

В Україні стався "переворот" та їй не місце в НАТО - президент Хорватії

19:37

США пообіцяли Україні "ще більше" озброєнь, але лише за однієї умовиВідео

19:36

Виключатимуть: за продаж рефератів та курсових на студентів чекає відповідальність

19:30

"Думав, що дадуть путівку до санаторію": українець 27 разів вакцинувався від коронавірусуВідео

19:29

Чому, напавши на Україну, Путін сам зруйнує свою мріюПогляд

19:15

На Львівщині подружжя запалило несправний котел та загинуло, малюк залишився сиротою

19:14

Україна запросила аварійне постачання електроенергії з БілорусіВідео

19:09

Іспанська принцеса розлучається з чоловіком після 24 років шлюбу - він публічно попався на зраді

19:08

Що робити, якщо бегонія не цвіте: як змусити рослину випустити бутониВідео

19:06

Вчені виявили новий симптом Омікрона, який може бути єдиною ознакою захворюванняВідео

Реклама
19:04

Український парламент прийняв законопроект, який дозволить дарувати книги з самого народження

18:47

Почали відмовляти ноги: у хворої на поліомієліт дитини із Закарпаття виявили ще й коронавірусВідео

18:26

ПриватБанк заборонив знімати гроші з рахунків: від клієнта вимагають довести законність коштів

18:23

Пошкодив внутрішні органи: у Сумській області чоловік до смерті жорстоко зґвалтував жінкуВідео

18:07

Фатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встоятиВідео

18:01

Маша Єфросиніна показала рідкісні фото з молодою і квітучою мамою - схожість дивовижна

17:53

Обладнання та боєприпаси для ЗСУ: в Україну прибула нова партія військової допомоги від СШАВідео

17:51

Спроба штурму Ради, зіткнення з копами та евакуація депутатів: як пройшла протестна акція ФОПівВідео

17:30

Копи знайшли та затримали переслідувача Огнєвіч: уродженцю Черкаської області повідомили про підозруВідео

17:25

Гороскоп на лютий 2022 для Овнів: службовий роман, ривок у кар'єрі та здійснення мріїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти