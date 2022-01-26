Чому в морози не можна одягати колготки під джинси та як утеплитися - відповідь експерта

Як зігрітися взимку / УНІАН

Під час сильних морозів модниці часто забувають про свою стильність і одягаються якомога тепліше. До того ж багато дівчат натягують під джинси колготи. Однак, мало хто знає, що вони не дихають і не зігрівають, адже щільна гладка синтетика не проводить тепло, повідомляє ELLE.

Фахівці розповіли про рішення, які по-справжньому врятують від морозу.

Теплі джинси

Важливо взимку мати джинси з утепленням. Зокрема, вони відрізняються від звичайних щільністю деніму, наявністю наповнювачів або підкладки – від натуральної бавовни для несильних холодів до щільного начісування для пронизливих морозів.

Термобілизна

Така білизна прекрасно зігріє вас в мінусову погоду. Вона комфортніше і тепліше, ніж синтетичні колготки.

Вовняні колготки

Ось такі колготи зроблені з тонкої вовни і вони дійсно зігріють завдяки теплопровідності і повітропроникності натуральної пряжі. Також вони не дозволять вам захворіти через переохолодження.

Теплі шкарпетки

Якщо у вас переважно мерзнуть гомілки, то слід звернути увагу на високі теплі шкарпетки з натуральної вовни.

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