Чому в морози не можна одягати колготки під джинси та як утеплитися - відповідь експерта

Під час сильних морозів модниці часто забувають про свою стильність та одягаються якомога тепліше.
Під час сильних морозів модниці часто забувають про свою стильність і одягаються якомога тепліше. До того ж багато дівчат натягують під джинси колготи. Однак, мало хто знає, що вони не дихають і не зігрівають, адже щільна гладка синтетика не проводить тепло, повідомляє ELLE.
Фахівці розповіли про рішення, які по-справжньому врятують від морозу.
Теплі джинси
Важливо взимку мати джинси з утепленням. Зокрема, вони відрізняються від звичайних щільністю деніму, наявністю наповнювачів або підкладки – від натуральної бавовни для несильних холодів до щільного начісування для пронизливих морозів.
Термобілизна
Така білизна прекрасно зігріє вас в мінусову погоду. Вона комфортніше і тепліше, ніж синтетичні колготки.
Вовняні колготки
Ось такі колготи зроблені з тонкої вовни і вони дійсно зігріють завдяки теплопровідності і повітропроникності натуральної пряжі. Також вони не дозволять вам захворіти через переохолодження.
Теплі шкарпетки
Якщо у вас переважно мерзнуть гомілки, то слід звернути увагу на високі теплі шкарпетки з натуральної вовни.
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