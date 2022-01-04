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Україну заллють дощі, на термометрах - "плюси": синоптик уточнив прогноз погоди до Різдва

4 січня 2022, 07:57
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У всіх областях очікується тепла погода. Враження від відлиги трохи зіпсують дощі та поривчастий вітер. Лише на Сході буде невеликий мороз і ожеледь.

сніговик, відлига, зима
4 січня у більшості областей України буде тепло, свідчить прогноз погоди / Фото regrus.ru

Погода в Україні найближчими днями буде майже весняною - у більшості областей країни синоптик прогнозує "плюси" та дощі.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, найтепліше у вівторок, 4 січня, буде в західних та південних областях країни.

"4 січня в більшості областей України очікується тепла погода. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +2...+6 градусів. У західній та південній частинах буде ще тепліше - від +4 до +8 градусів, в Криму - до +11 градусів. Свіжіше буде на півночі та північному сході - від +2 до -2 градусів", - написала Діденко у Facebook.

У більшості областей очікується сильний південно-західний вітер, з поривами до 15-20 м / с.

читайте такожНа Закарпатті посеред зими зацвіли проліскиУ вівторок вдень у західних областях країни пройде дощ, у Карпатах – з мокрим снігом. Невеликі опади очікуються на півночі. Але вже ввечері чергова порція дощів охопить західні, північні та центральні регіони України.

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Погода в Києві 4 січня 2022

"У Києві у вівторок домінуватиме волога повітряна маса, але опади можливі лише увечері. Переважно дощ. Вітер південно-західний, поривчастий, іноді до сильного. Температура вночі +1... +3, вдень - від +4 до +6 градусів", - повідомила Діденко.

Синоптик прогнозує нове похолодання в Україні на Різдво – 7 січня.

Якою буде погода в Україні за прогнозом Укргідрометцентру

Синоптик Українського гідрометцентру обіцяє на вівторок, 4 січня, місцями невеликий дощ, вдень у західних областях помірний дощ, у Карпатах, вночі та на північному сході країни з мокрим снігом.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі та східних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-28 м/с.

Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, на північному сході та в Карпатах від 1 до 6 градусів морозу; вдень 3-8 тепла, на півдні Одеської області до +11.

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Погода в Україні 4 січня 2022 / Фото facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області сьогодні хмарна з проясненнями. Вночі та вдень без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень +3...+8, у Києві вночі від 2 до 4 тепла, вдень +5...+7.

Зазначимо, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде теплішою, ніж у попередні десятиліття. Водночас очікується більше погодних катаклізмів.

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