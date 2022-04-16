Україну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділю

Погода в Україні у Вербну неділю буде холодною та дощовою / Фото pixabay.com

Погода в Україні знову погіршиться - після нетривалого тепла в країну повернеться холод. Вербна неділя, 17 квітня, буде вітряною, можливі опади.

Завтра по всій території країни, крім Донецької та Луганської областей, пройдуть дощі. Температура повітря в західних регіонах опуститься до мінусових значень - від 0 до 3 градусів морозу. Вдень буде тепліше - від 6 до 8 градусів тепла.

У східній області буде тепліше. Вдень у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях повітря прогріється до +14...+16 градусів.

У Миколаєві, Одесі, Херсоні дуже дощитиме. Максимальна температура повітря складе +13 градусів.

Погода в Києві 17 квітня різко зіпсується. Температура повітря впаде до +8...+10 градусів вдень і +1...+ 3 вночі. Потім температура почне поступово підвищуватися, проте з понеділка прогнозують сильні дощі та хмарність.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що дощ зі снігом буде 18 квітня в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях. На решті території країни також очікуються опади, але у вигляді дощу.

Прогноз погоди на 17 квітня / meteo.gov.ua

Як повідомляв Главред, погода в Україні на Великдень, який цього року святкуватимемо 24 квітня, буде холодною. Як розповів народний синоптик Володимир Деркач, можливі навіть нічні заморозки.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні в квітні буде дуже нестабільною. Згідно з прогнозом, будуть дні, коли повітря місцями прогріється до +26 градусів, але також очікуються і мінусові температури.

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