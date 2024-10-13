Дощі будуть лити майже у всіх областях: українців попередили про сильну негоду

Лише вдень у частині областей не буде опадів, а весь інший час по всій Україні литимуть періодичні дощі.

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Погода в Україні - дощі будуть лити майже у всіх областях/ УНИАН

Погода в Україні у понеділок, 14 жовтня, буде дощовою. Опадів слід очікувати практично в усіх областях.

Без істотних опадів обійдеться лише вдень на півдні та у центральних областях. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

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"Волога погода з періодичними дощами переважатиме практично повсюди в понеділок, хіба вдень на півдні та в центрі України істотні опади – навряд", – зазначила вона.

У південній частині України та в центральних областях 14 жовтня буде тепло, температура повітря становитиме +12…+18 градусів, на решті території буде +9…+13 градусів.

Погода в Україні 14 жовтня/ windy.com

Погода в Києві 14 жовтня

Понеділок у Києві буде вітряним, хмарним, холодним і часом дощовим, зазначила синоптикиня. Максимальна температура у столиці України в цей день становитиме приблизно +11 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки -3 градуси – стало відомо, у яких областях буде різке похолодання. Дощі в Україні будуть лише в першій половині тижня, далі вони припиняться, але температурне тло буде на дуже низькому рівні.

Також повідомлялося, що будуть дощ, вітер та навіть сніг – синоптики попередили українців про зміну погоди. Синоптики попередили про небезпечні метеоявища у декількох областях України.

Нагадаємо, стало відомо про магнітні бурі на вихідні, 12-13 жовтня. Буря може мати помітний вплив на техніку та здоров'я чутливих людей.

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