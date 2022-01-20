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Україну в лютому атакує холоднеча і різкі перепади температури

20 січня 2022, 23:59

За даними кліматолога, потрібно готуватися до нових перепадів температури до 10 градусів протягом доби.

зима
Погода на лютий / pexels.com

Глобальне потепління не принесе нових хвиль тепла в Україну. Зокрема, взимку знову варто чекати аномальних холодів.

Як каже доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко, від теплих зим доведеться відвикати.

"Зараз заходимо в іншу циклічність, коли на тлі теплих днів буде все більше прохолодних і навіть дуже холодних періодів з морозами і снігом. Це ми вже спостерігали протягом грудня, таким же буде і січень. Характерною прикметою українських зим стає контрастність. Отакі погодні гойдалки", - зазначила Бойченко, передає КП Україна.

За даними кліматолога, потрібно готуватися до нових перепадів температури до 10 градусів протягом доби.

"Лютий, за деякими прогнозами, може здивувати теплою, практично весняною температурою. А потім знову - бабах, і холоднеча!",- попередила Бойченко.

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Температура у лютому

А ось завідувач відділу метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух каже, що температура повітря в лютому 2022 року може бути на два-три градуси вище, ніж за останні 30 років.

За її словами, в цей період 30 років тому зима в Україні була досить теплою.

Однак кількість днів з сильними морозами до -20 в 2022 році залишиться незмінним.

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Раніше синоптики дали несподіваний прогноз до кінця зими. Друга десятиденка лютого буде в Україні весняною, прогнозує народний синоптик Володимир Деркач. Він також анонсував теплий початок весни.

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