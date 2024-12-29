Вдарить -8 градусів: коли в Україні випаде сніг

Синоптики попереджають про те, що у деяких областях буде туман.

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Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі

Де температура повітря впаде до -8 градусів

Коли Україну накриє похолодання

Погода в Україні 30 грудня буде трохи вночі морозною, а вдень - достатньо теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до кінця 2024 року буде спокійна погода. Істотні опади не передбачаються, але буде туман. Температура повітря підвищиться до +4 градусів. Лише вночі очікується 3-градусний мороз.

відео дня

31 грудня очікується невелике зниження температури повітря. На території північних областей очікується мокрий сніг.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: ventusky

Погода 30 грудня

В Україні 30 грудня буде хмарно. У цей день істотних опадів не прогнозують. У цей день у західних та Вінницькій областях прогнозують туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 30 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до -1...+6 градусів. Найнижча температура буде в Кіровоградській і Луганській областях. Там температура повітря опуститься до -3...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: meteoagent

Погода 30 грудня у Києві

У Києві 30 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня / фото: meteoagent

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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