Україну накриє потепління: у яких областях вдарить +11 градусів 1 і 2 січня

Проте після кількох днів суттєвого потепління нашу державу накриє похолодання – синоптикиня назвала дату.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroet-poteplenie-v-kakih-oblastyah-udarit-11-gradusov-1-i-2-yanvarya-10626263.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - Україну накриє потепління/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 31 грудня та у перші дні 2025 року

У яких областях температура повітря підніметься до +11 градусів

Погода в Україні у перші дні 2025 року відзначиться суттєвим потеплінням. У ніч на 1 січня в Україні очікується близько нуля градусів. У перший день Нового року потепліє до +4…+9 градусів, а на півдні до +6…+11 градусів.

Опадів не передбачається, Новий рік розпочнеться із сонячною погодою. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Вона зазначила, що 2-го січня стане ще тепліше, а ось із 3-4 січня в Україні очікується похолодання.

Погода в Україні 1 січня/ meteoprog

Погода в Україні 2 січня/ meteoprog

Погода в Україні 31 грудня

31 грудня буде у нашій державі теплим. Упродовж дня температура повітря триматиметься на рівні +2…+5 градусів, у південній частині буде +5…+10 градусів.

"Опадів завтра не буде, бо практично вся континентальна Європа, включно, звичайно, з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 31 грудня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 31 грудня/ meteoprog

Погода в Києві 31 грудня

У Києві 31-го грудня очікується погода без опадів і з максимальною температурою до +3 градусів.

"Характерною особливістю 31-го грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків! Обережно", – додала Діденко.

Хто така Наталія Діденко/ Инфографика: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить -8 градусів – стало відомо, коли в Україні випаде сніг. Синоптики попереджають про те, що у деяких областях буде туман.

Також раніше повідомлялося, що потужна магнітна буря накриє Україну на Новий рік. Потужність магнітної бурі 31 грудня може досягати 7-ми балів.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред