Україну накриє потепління: у яких областях вдарить +11 градусів 1 і 2 січня

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 31 грудня та у перші дні 2025 року
- У яких областях температура повітря підніметься до +11 градусів
Погода в Україні у перші дні 2025 року відзначиться суттєвим потеплінням. У ніч на 1 січня в Україні очікується близько нуля градусів. У перший день Нового року потепліє до +4…+9 градусів, а на півдні до +6…+11 градусів.
Опадів не передбачається, Новий рік розпочнеться із сонячною погодою. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що 2-го січня стане ще тепліше, а ось із 3-4 січня в Україні очікується похолодання.
Погода в Україні 31 грудня
31 грудня буде у нашій державі теплим. Упродовж дня температура повітря триматиметься на рівні +2…+5 градусів, у південній частині буде +5…+10 градусів.
"Опадів завтра не буде, бо практично вся континентальна Європа, включно, звичайно, з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області", – зазначила синоптикиня.
Погода в Києві 31 грудня
У Києві 31-го грудня очікується погода без опадів і з максимальною температурою до +3 градусів.
"Характерною особливістю 31-го грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків! Обережно", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що вдарить -8 градусів – стало відомо, коли в Україні випаде сніг. Синоптики попереджають про те, що у деяких областях буде туман.
Також раніше повідомлялося, що потужна магнітна буря накриє Україну на Новий рік. Потужність магнітної бурі 31 грудня може досягати 7-ми балів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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