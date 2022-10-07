Україну "розжарить" у жовтні: синоптик назвав терміни бабиного літа

/ УНІАН

У найближчі дні погоду у Центральній Україні визначатиме антициклон Timeo, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його прогнозом, найближчим часом місцями ще можливі невеликі дощі. Про це він пише в Facebook.

Водночас синоптик прогнозує, що надалі атмосфера стабілізується, погода покращиться.

Постригань уточнив, що незабаром варто очікувати підвищення температури і прихід "бабиного літа", якого ми так і не дочекалися у вересні.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте ще: