Україну "розжарить" у жовтні: синоптик назвав терміни бабиного літа

Надалі атмосфера стабілізується, погода покращиться, прогнозує Віталій Постригань.
У найближчі дні погоду у Центральній Україні визначатиме антициклон Timeo, розповів синоптик Віталій Постригань.
За його прогнозом, найближчим часом місцями ще можливі невеликі дощі. Про це він пише в Facebook.
Водночас синоптик прогнозує, що надалі атмосфера стабілізується, погода покращиться.
Постригань уточнив, що незабаром варто очікувати підвищення температури і прихід "бабиного літа", якого ми так і не дочекалися у вересні.
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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