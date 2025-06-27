Температура скотиться до +11: які області атакує похолодання

У низці областей будуть дощі з грозами, а також суттєво опуститься температура повітря.

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Погода в Україні - температура скотиться до +11/ фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на вихідні, 28-29 червня

У яких областях температура повітря вночі впаде до +11 градусів

Де будуть йти дощі з грозами

Погода в Україні на вихідні, 28 і 29 червня, буде переважно нестійкою і вітряною. У зазначені дві доби на більшій частині нашої держави будуть йти невеликі, подекуди помірні дощі. А в окремих місцях навіть можливі грози та шквалисті пориви вітру.

Температурний фон коливатиметься в межах кліматичної норми. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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При цьому, згідно з його прогнозом погоди на вихідні, у деяких областях вночі температура повітря буде опускатися до +11 градусів.

Погода в Україні в суботу, 28 червня

У західних областях

У західних областях країни вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 12... +17 градусів, в денний +19… +24 градусів, на Закарпатті до +26 градусів.

У північних областях

В північній частині України вночі очікується невеликий дощ, вдень пройдуть помірні, подекуди значні опади. Вдень в окремих пунктах можливий град. Вітер вночі південний, 5-10 м/с, вдень західний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +12… +17 градусів, вдень +18… +23.

У центральних областях

У центральних областях вночі місцями можливий короткочасний дощ, вдень очікуються помірні дощі та грози. Вітер вночі південно-західний, 3-8 м/с, вдень західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе +13... +18 градусів, вдень +20… +25, на Дніпропетровщині до +28 градусів.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікуються дощі у супроводі грози, місцями можливі шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, вдень поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +16... +21 градус, вдень +23… +28, у Криму та Приазов'ї місцями до +31 градуса.

У східних областях

У східних областях очікуються невеликі, вдень помірні дощі. Подекуди грози. Вітер вночі південний, 3-8 м/с, вдень західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12…17 градусів, вдень +22… +27.

Погода в Україні 28 червня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 29 червня

У західних областях

У західних регіонах України пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі з локальними грозами. Вітер переважатиме західного напрямку, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с, подекуди може посилюватися до 15-17 м/с. Температура повітря вночі +11... +16 градусів, в денні години +22… +27, на Закарпатті до +30 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі без істотних опадів, лише на Сумщині очікується дощ. Вдень по всьому регіону пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11... +16 градусів, вдень +20… +25.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12... +17 градусів, вдень +22… +27.

На півдні України

У південних областях та Криму прогнозується тепла та переважно сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень очікуються пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 градусів, вдень +26… +31.

У східних областях

У східних областях прогнозується хмарна та дощова погода протягом усієї доби. Вдень можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11... +16 градусів, вдень +19… +24.

Погода в Україні 29 червня/ meteoprog

Як діяти під час дуже сильного вітру/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні зміниться погода на вихідні – знизиться температура і будуть дощі. Синоптикиня попередила про зміни погодних умов у вихідні 28 і 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що дощі та грози накривають країну – стало відомо, де буде сонячна та спекотна погода. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 10 градусів тепла.

Нагадаємо, потужна магнітна буря влупила по Україні – стало відомо, як довго бушуватиме шторм. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття.

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