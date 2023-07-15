Україну "прожарить" до +34, а 5 областей заллють дощі - синоптики

Синоптики Укргідрометцентру розповіли про погоду в Україні на найближчі дні.

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Погода в Україні на 3 дні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Погода в Україні у найближчі три доби очікується спекотною - на більшій частині території країни без опадів.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, лише 15-16 липня на cході, а вдень 17 липня на заході місцями короткочасний дощ з грозою.

"Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-10 м/с.Температура вночі 12-19°; вдень 23-29°, завтра (15 липня) на Закарпатті та крайньому півдні країни, в неділю в західних і південних областях, 17 липня в Україні, крім сходу, 28-34°", - повідомили синоптики.

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Погода в Україні 17 липня / скріншот

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україну несуться потужні зливи. Затоплювати буде відразу два регіони. Температура повітря в Україні також буде низькою, як для середини літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

Погода в Україні у найближчі десятиліття змінюватися. Все через ставлення до навколишнього середовища. Про це заявив кліматолог Світлана Бойченко.

Вона зазначила, що наступні кілька десятиліть Україну чекають холодні зими і весни, а також дощове літо. До кінця 21 століття температура підвищиться на 2-2,5 градуса.

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