Україну накриє потужний антициклон Фі: погода на вихідних раптово зміниться

Погода в Україні на вихідних, 15-16 липня, буде дуже спекотною. Синоптик прогнозує сильне підвищення температури повітря.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroet-moshchnyy-anticiklon-fi-pogoda-na-vyhodnyh-vnezapno-izmenitsya-10485724.html Посилання скопійоване

Погода в Україні на вихідних буде спекотною / Фото pixaby

Погода в Україні на вихідних 15-16 липня дуже різко зміниться. Грозові дощі закінчаться, а на зміну прийде справжня спека. Україну накриє антициклон Фі. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

"Протягом 15-16 липня саме наш славний Fee зумовить практично всюди білі хмари, синє небо і яскраве сонце — суху погоду", - пише синоптик.

У ці дні температура підвищиться до 29 градусів тепла. На території західних областей підвищуватиметься до 31 градуса тепла.

відео дня

Короткочасні дощі з грозами можуть спостерігатися лише в Луганській і Харківській областях.

Погода в Києві

У Києві в суботу та неділю погода буде сухою без опадів. Температура повітря підвищиться до 28 градусів тепла.

"У понеділок в столиці можлива спека до + 30 градусів, проте вже у вівторок пройде дощ і температура повітря трохи знизиться", — підкреслила Наталія Діденко.

Раніше повідомлялося, що в Україну несуться потужні зливи. Затоплювати буде відразу два регіони. Температура повітря в Україні також буде низькою, як для середини літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

Більше новин про погоду в Україні: