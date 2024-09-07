Україну накрило "бабине літо": якою буде погода 8 вересня

Погода в Україні 8 вересня буде сонячною та теплою. Водночас у багатьох областях будуть грозові дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у неділю в Україні буде сонячно та тепло. Температура повітря підвищиться до +28 градусів. Вночі температура повітря може опуститися до +12 градусів. Локальні дощі можливі на території Дніпропетровської та південних областей. На півдні будуть сильні пориви вітру. В Україні ще триває перше "бабине літо".
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 8 вересня
В Україні 8 вересня буде невелика хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються на крайньому півдні. Вітер в цей день буде південносхідний зі швидкістю 5-10 м/с. На південному сході синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-18 м/с.
"Температура вночі 8-13°, у південній частині та на Закарпатті 13-18°; вдень 23-28", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +11
За даними meteoprog, 8 вересня в Україні буде теплим. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+31 градуса. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+28 градусів.
Погода 8 вересня у Києві
У Києві 8 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 8-13°, вдень 23-28, у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні - прогнози на вересень
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.
Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.
Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.
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