Україну накрило "бабине літо": якою буде погода 8 вересня

У деяких областях України будуть грозові дощі та сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 8 вересня буде сонячною та теплою. Водночас у багатьох областях будуть грозові дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у неділю в Україні буде сонячно та тепло. Температура повітря підвищиться до +28 градусів. Вночі температура повітря може опуститися до +12 градусів. Локальні дощі можливі на території Дніпропетровської та південних областей. На півдні будуть сильні пориви вітру. В Україні ще триває перше "бабине літо".

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: ventusky

Погода 8 вересня

В Україні 8 вересня буде невелика хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються на крайньому півдні. Вітер в цей день буде південносхідний зі швидкістю 5-10 м/с. На південному сході синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура вночі 8-13°, у південній частині та на Закарпатті 13-18°; вдень 23-28", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 8 вересня в Україні буде теплим. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+31 градуса. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: meteoprog

Погода 8 вересня у Києві

У Києві 8 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, вдень 23-28, у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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