Україну накрила майже 7-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягла майже 7-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, 4 вересня потужність магнітної бурі досягала 4 балів. Вже 5 вересня сила шторму різко злетіла до майже 8-ми балів.
Сьогодні, 6 вересня, магнітна буря стала трохи слабшою і опустилася до 6-бального рівня.
Очікується, що 7 вересня сила шторму стане 5-бальною. А 8 вересня опуститься до мінімуму.
За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший спалах очікується 14 вересня.
Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 9 спалахів - М і С класу. Зараз на Сонці зафіксовано 19 плям.
Фахівці вважають, що 7 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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