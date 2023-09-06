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Україну накрила майже 7-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Ангеліна Підвисоцька
6 вересня 2023, 22:14 оновлено 6 вересня, 22:14
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Сильна магнітна буря, яка накрила Україну, затягнулася на кілька днів.
магнітна буря, погода, сонце
Україну накрила потужна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягла майже 7-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, 4 вересня потужність магнітної бурі досягала 4 балів. Вже 5 вересня сила шторму різко злетіла до майже 8-ми балів.

Сьогодні, 6 вересня, магнітна буря стала трохи слабшою і опустилася до 6-бального рівня.

відео дня

Очікується, що 7 вересня сила шторму стане 5-бальною. А 8 вересня опуститься до мінімуму.

магнітна буря
Україну накрила потужна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший спалах очікується 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 9 спалахів - М і С класу. Зараз на Сонці зафіксовано 19 плям.

Фахівці вважають, що 7 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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