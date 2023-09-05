Погода в Україні зміниться: де вріже холодина, а де буде тепло

Найхолодніше буде на території трьох областей. Там температура повітря опуститься до +11.

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Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 6 вересня буде сухою. Спекотно буде на півдні, а ось в деяких областях погода буде прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 6 вересня

В Україні 6 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний. На Лівобережжі країни буде північно-східний вітер. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

відео дня

В Україні вдарить +11

За даними Meteoprog, 6 вересня температура повітря опуститься до +11 градусів. Найхолодніше буде у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Там температура повітря буде 11-25 градусів тепла.

Найспекотніше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря буде 18-31 градус тепла.

Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: meteoprog

Погода 6 вересня в Києві

У Києві 6 вересня буде мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозують. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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