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Україну накриють паскудні дощі з вітром: якою буде погода до 1 січня

26 грудня 2022, 16:58
Погода в Україні зіпсується вже найближчими днями, хоч і буде переважно плюсова температура.
Дощ, погода
Україну накриють паскудні дощі з вітром / УНІАН

В Україні очікується дощ і мокрий сніг, до яких приєднається поривчастий, часом сильний вітер.

У вівторок, 27 грудня, погода буде некомфортною в більшості регіонів, повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

Вона зазначила, що найближчими днями в країні буде переважно плюсова температура.

27 Грудня Максимальна температура повітря на більшій частині України становитиме +3...+ 9, а на північному сході та сході +1...+ 3 градуси.

У Києві опади почнуться вже в понеділок, 26 грудня, ввечері - піде мокрий сніг. Але наступного дня у столиці прогнозують вже дощ.

"Вітер очікується поривчастий, до сильного", – зазначила Діденко.

Сильних морозів, за її словами, не буде до кінця 2022 року і на початку 2023-го.

"Надалі небо заспокоїться, опади в Україні до кінця 2022 року малоймовірні, і лише 1 січня атмосфера поблискує новорічним дощем", – додала Діденко.

Раніше синоптик ігор Кибальчич прогнозував, що погода в Україні в останній тиждень перед Новим роком буде аномальною. Слід очікувати аномально теплий період як для цієї пори року і дефіцит снігового покриву. Періодично відзначатимуться опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

Синоптик Віталій Постригань попередив, що погода в Україні напередодні Нового року порадує аномальним теплом, а температурний фон буде вище кліматичної норми на 3-5 градусів. Синоптик прогнозує, що тепло, викликане Атлантичною депресією, затримається надовго.

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Автор: Сергій Кущ
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