Увірветься "весна" з + 16º: українців здивували аномальним прогнозом на Водохреща

По всій Україні у середині січня переважатиме відносно тепла погода.

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Погода в Україні у січні може здивувати несподіваним потеплінням. Прогнозуються аномальні весняні градуси, розповів синоптик Станіслав Щедрін.

"У більшу частину Європи будуть надходити теплі повітряні маси з Сахари і Атлантичного океану, які можуть витіснити холодне антарктичне повітря з більшої частини європейського континенту", - розповів він ТСН.

Синоптик не виключив, що по всій Україні десь до 14-17 січня переважатиме відносно тепла погода.

Він не виключив, що температурний режим переважно коливатиметься в межах від 0+5 в нічний період і до +7+10 градусів вдень, на півдні України до +13+16.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

При цьому очікується і багато дощів, вночі подекуди з мокрим снігом, каже народний синоптик.

У другій половині січня зима нарешті вступить у свої права, і принесе снігопади та значне похолодання, додав Щедрін.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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