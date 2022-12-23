Україну заллє дощами і вдарить магнітна буря на вихідних: синоптики назвали дату снігопаду

На Різдво, 25 грудня, багато регіонів країни буде заливати дощем з мокрим снігом.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. На католицьке Різдво країну буде заливати дощем, в деяких регіонах буде мокрий сніг.

За даними Sinoptik.ua, 24 грудня встановиться плюсова температура. На півдні, у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях повітря прогріється до +5...+7, на півночі, у центрі та Луганській області — до +2...+4.

В інших регіонах очікується близько + 3 ... + 5.

У всіх областях країни буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі.

читайте такожПрикмети на 24 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік сім'я жила в достатку

На Різдво, 25 грудня, багато регіонів країни буде заливати дощем з мокрим снігом.

До 8 градусів тепла буде в Херсонській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Найхолодніше в Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Магнітні бурі 25 грудня

Вдень 25 грудня буде невелика магнітна буря, яка може неприємно відбитися на здоров'ї. Триватиме магнітна буря до 26 грудня.

читайте такожПрикмети на 25 грудня: 3 найсуворіших заборони, які не можна порушувати нікому у велике свято

Снігопади в Україні

За прогнозом синоптиків, до Нового року в Україні протримається тепліша погода без сильних опадів у вигляді снігу. Морози і снігопади можливі тільки до середини січня.

Читайте також: