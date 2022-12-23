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Україну заллє дощами і вдарить магнітна буря на вихідних: синоптики назвали дату снігопаду

23 грудня 2022, 18:36
На Різдво, 25 грудня, багато регіонів країни буде заливати дощем з мокрим снігом.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. На католицьке Різдво країну буде заливати дощем, в деяких регіонах буде мокрий сніг.

За даними Sinoptik.ua, 24 грудня встановиться плюсова температура. На півдні, у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях повітря прогріється до +5...+7, на півночі, у центрі та Луганській області — до +2...+4.

В інших регіонах очікується близько + 3 ... + 5.

У всіх областях країни буде хмарно з проясненнями, місцями пройдуть дощі.

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погода в Україні карта

На Різдво, 25 грудня, багато регіонів країни буде заливати дощем з мокрим снігом.

До 8 градусів тепла буде в Херсонській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Найхолодніше в Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях.

погода в Україні

Магнітні бурі 25 грудня

Вдень 25 грудня буде невелика магнітна буря, яка може неприємно відбитися на здоров'ї. Триватиме магнітна буря до 26 грудня.

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Снігопади в Україні

За прогнозом синоптиків, до Нового року в Україні протримається тепліша погода без сильних опадів у вигляді снігу. Морози і снігопади можливі тільки до середини січня.

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