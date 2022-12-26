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Україну чекає аномальна погода перед Новим роком: синоптик дав прогноз на 1 січня

26 грудня 2022, 05:20
Синоптик склав прогноз на тиждень та розповів, якою буде погода на Новий рік 2023.
Погода на Новий Рік
Погода на Новий рік / badfon.ru

Погода в Україні в останній тиждень перед Новим роком буде аномальною. Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, над територією Європи спостерігається стійкий зональний тип атмосферної циркуляції, при якому здійснюється рух повітряних мас із заходу на схід.

За його прогнозом, до кінця місяця така тенденція збережеться. Тому через Україну проходитимуть атмосферні фронти та повітряні маси атлантичного походження.

У зв'язку з цим, як і раніше, слід очікувати аномально теплий період як для цієї пори року і дефіцит снігового покриву. Періодично відзначатимуться опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

У понеділок, 26 грудня, невеликі та помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються на Лівобережжі країни, а також у західних областях. У північних, центральних і південних областях тумани. Вітер у західній частині південно-східний, на решті території північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -1...+ 4, на півночі України до -4; вдень 0...+ 5, На Прикарпатті, в Херсонській області та в Криму до +8.

У вівторок, 27 грудня, черговий атмосферний фронт із заходу принесе на всю територію України помірні опади у вигляді дощу місцями з мокрим снігом. Вітер південний з переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+ 5, вдень + 2...+ 7, у західних та південних областях до + 10.

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У середу, 28 грудня, вночі пройдуть дощі на сході країни і в Приазов'ї, вдень під впливом Північної периферії антициклону в Україні без опадів. Вітер західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+ 3, вдень 0...+ 5.

У четвер, 29 грудня, в Україні збережеться погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Мінімальна температура вночі становитиме -3...+ 2, вдень + 1...+ 6, в Одеській області до + 8.

У п'ятницю, 30 грудня, без опадів. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Мінімальна температура вночі становитиме -2...+ 3, вдень + 2 ...+ 7, у південній частині місцями до +10.

На вихідні, 31 грудня - 1 січня, опадів також не передбачається. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Збережеться тепла погода з нічними температурами близько 0, денними в межах +2...+ 7, на півдні до + 10.

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