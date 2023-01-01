Україну накриє похолодання з опадами: синоптик вказала дату

Погода в Україні уже з 4-5 січня стане суттєво холоднішою. З 5 січня крім зниження температури з’являться також опади.
Про наближення погіршення погодних умов розповіла синоптик Наталія Діденко у Facebook.
До зазначеного часу українці ще можуть насолоджуватися відносно теплою погодою. Згідно з прогнозом Діденко, 2 січня Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene.
"До того ж, наша територія ще й належатиме завтра теплому повітряному сектору, який, як поважний старий кіт, розлігся між атмосферними фронтами, що нас ніяк не можуть "укусити" дощами чи снігом. Тобто, в нас буде тепло", – зазначає синоптик.
Вночі 2 січня температура повітря триматиметься у межах +1+7 градусів, вдень досягатиме +7+12 градусів. Трішки холодніше буде на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині – там температура становитиме +6+9 градусів.
Вітер може бути лише в Карпатах, на Луганщині, Донеччині та Харківщині.
У Києві у цей день переважатиме суха погода. Температура повітря досягатиме максимально +9 градусів.
Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік почнеться температурами +5-7 градусів.
Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні у січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими до таких, які бувають на початку квітня.
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