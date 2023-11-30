Україну накриє новий потужний циклон: де потеплішає до +19

Погода в Україні знову зміниться. Причина цього - новий циклон, який принесе в країну серйозне потепління. Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Станіслав Щедрін.
"В Україну знову мчить ще один циклон з дощами, снігом і потеплінням до +19", - написав він у Telegram.
Згідно з прогнозом, 1-3 грудня в західних і північних областях очікується сніг і мокрий сніг. У центрі та на сході країни - дощі місцями з мокрим снігом.
У південній частині України буде переважно без опадів, а температура повітря підніметься аж до +17...+19. При цьому синоптик прогнозує сильні пориви вітру.
Як повідомляв Главред, погода в Україні у грудні 2023 буде неоднаковою в різних регіонах України. Синоптики прогнозують температурні гойдалки, хуртовини і тумани. Імовірність суворих морозів до мінус 20 градусів існує, але вона "незначна".
Раніше метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не будуть відрізнятися від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не очікується.
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