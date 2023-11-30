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Україну накриє новий потужний циклон: де потеплішає до +19

Анна Ярославська
30 листопада 2023, 10:10оновлено 30 листопада, 11:07
В Україну знову мчить ще один циклон з дощами, снігом, потеплінням і сильним вітром.
Україну накриє новий потужний циклон: де потеплішає до +19
​В Україну йде потепління: прогноз погоди / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні знову зміниться. Причина цього - новий циклон, який принесе в країну серйозне потепління. Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"В Україну знову мчить ще один циклон з дощами, снігом і потеплінням до +19", - написав він у Telegram.

Згідно з прогнозом, 1-3 грудня в західних і північних областях очікується сніг і мокрий сніг. У центрі та на сході країни - дощі місцями з мокрим снігом.

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У південній частині України буде переважно без опадів, а температура повітря підніметься аж до +17...+19. При цьому синоптик прогнозує сильні пориви вітру.

Україну накриє новий потужний циклон: де потеплішає до +19
На Україну суне новий циклон / Фото: t.me/Staspogoda

Як повідомляв Главред, погода в Україні у грудні 2023 буде неоднаковою в різних регіонах України. Синоптики прогнозують температурні гойдалки, хуртовини і тумани. Імовірність суворих морозів до мінус 20 градусів існує, але вона "незначна".

Раніше метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не будуть відрізнятися від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не очікується.

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