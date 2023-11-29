Оголошено ІІІ рівень небезпечності: Україну накриває новий шторм

Погода в Україні 30 листопада сніговою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день через сильні снігопади та хуртовини існуватиме ризик сходження снігової лавини. ІІІ рівень небезпечності триматиметься у Івано-Франківській та Закарпатській областях.
Погода 30 листопада
В Україні 30 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг у північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Там буде налипання мокрого снігу та ожеледь. У цей день вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються також пориви вітру.
"Температура вночі 3-8° морозу (у західних областях 6-11° морозу), у південно-східній частині країни близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 1-6° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -6
За даними meteoprog, 30 листопада Україну засипле снігом, будуть пориви та морози. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до -10...0 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+8 градусів.
Погода 30 листопада у Києві
У Києві 30 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг та ожеледицю. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики попереджають про порушення руху транспорту на дорогах. Оголошено І рівень небезпечності.
"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
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