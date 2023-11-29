Оголошено ІІІ рівень небезпечності: Україну накриває новий шторм

У гірській місцевості через снігопади та хуртовини може зійти снігова лавина.

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Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 30 листопада сніговою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день через сильні снігопади та хуртовини існуватиме ризик сходження снігової лавини. ІІІ рівень небезпечності триматиметься у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: ventusky

Погода 30 листопада

В Україні 30 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг у північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Там буде налипання мокрого снігу та ожеледь. У цей день вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються також пориви вітру.

відео дня

"Температура вночі 3-8° морозу (у західних областях 6-11° морозу), у південно-східній частині країни близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 1-6° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 30 листопада Україну засипле снігом, будуть пориви та морози. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до -10...0 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: meteoprog

Погода 30 листопада у Києві

У Києві 30 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг та ожеледицю. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики попереджають про порушення руху транспорту на дорогах. Оголошено І рівень небезпечності.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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