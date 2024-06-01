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Україна під впливом сильної магнітної бурі: коли чекати на новий шторм

Ангеліна Підвисоцька
1 червня 2024, 23:42
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Очікується, що магнітна буря триватиме 6 днів, потім буде перерва, після якої країну атакує 5-денний геомагнітний шторм.
магнітна буря, погода, сонце
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pixabay

В Україні почалася дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Потужність магнітної бурі почала підвищуватися ще 28 травня. Тоді вона зросла до 3-х балів. Уже наступного дня вона зросла до 4-х балів, а 30 травня - до 5-ти.

31 травня магнітна буря досягла позначки 6 балів. На такому ж рівні вона протримається і в перший день літа. Після цього потужність геомагнітного шторму раптово впаде до 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.

відео дня

Очікується, що наступна магнітна буря увірветься в країну вже 8 червня з 3-бальною потужністю. Наступного дня вона підвищиться до 4-х балів, потім впаде до 3-х і знову зросте до 4-х балів. 12 червня магнітна буря знову зупиниться на позначці трьох балів і знизиться до мінімуму.

магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу М1. Повідомляється, що 1 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 35%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 59 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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