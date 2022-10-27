Україну атакують небезпечні метеорологічні явища: синоптики попередили про неприємний сюрприз

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде туманною, але теплою. Синоптики прогнозують суху погоду з сюрпризами.

Згідно з прогнозами синоптиків, 28 жовтня очікується суха погода, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

"Вночі та вранці 28 жовтня у західних та Вінницькій областях очікується туман - видимість 200-500 м", - повідомляють фахівці.

У п'ятницю на заході і півдні вдень буде до +14...16 градусів вище нуля.

У центральних і північних областях денна температура повітря підвищиться до 13-14 градусів тепла.

На сході завтра буде прохолодно - там температура повітря вдень становитиме +9...11 градусів.

Погода на вихідні

У суботу, 29 жовтня, потеплішає скрізь, крім східних областей і Криму.

На заході України очікується + 17 + 20. У центральних областях буде до +18, на півночі і півдні буде до + 17. На сході - найхолодніше, + 12 + 13.

У неділю, 30 жовтня, на сході температура підніметься до +13 +14, у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +15 +18, а в районі Кривого Рогу ймовірно до +19. Місцями на Лівобереджі покапають невеликі дощі.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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