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Україну атакує бабине літо: синоптики розповіли, скільки триватиме спека

26 жовтня 2022, 20:58

Народний синоптик Стас Щедрін зазначає, що тепла погода протримається в нашій країні до 5-6 листопада.

Погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні буде теплою. Як повідомили синоптики, в Україну прийшло останнє бабине літо цієї осені.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 26 жовтня, вдень стовпчики термометрів покажуть +12 +18 градусів, на північному сході +9 +12 градусів.

При цьому, навіть вночі очікується від 8 до 12 градусів тепла, а на півдні - 14 градусів зі знаком "плюс".

Дощитиме 26 жовтня у східних областях України, на решті території місцями пройдуть незначні дощі.

У Києві 26 жовтня також буде сиро, можливий невеликий дощ. Максимальна температура повітря - до + 14 градусів.

Діденко додала, що найближчим часом серйозних холодів не передбачається, температура повітря коливатиметься в нинішніх межах. Можливі періодичні дощі та тумани.

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Карта погоди

Скільки триватиме тепло в Україні

Народний синоптик Стас Щедрін зазначає, що тепла погода протримається в нашій країні до 5-6 листопада. На жаль, це буде остання хвиля тепла в цьому сезоні.

"З 25 жовтня і орієнтовно до 4-6 листопада в Україні знову очікується відносно сильне потепління до 14-19. Це вже буде остання хвиля тепла, а потім, швидше за все, різко похолодає, прийдуть дощі і навіть засніжить", - зазначає синоптик.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що в жовтні температура повітря в Україні побила всі рекорди. Вона була вищою, ніж у попередні роки.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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