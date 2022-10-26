Найсмачніші кошики на Новий рік 2023 з найніжнішою начинкою: швидкий і легкий рецепт закуски

Час приготування: Час приготування: 50 хв Час на підготовку: Час на підготовку: 15 хв Порції Порції 10 порції

Тарталетки на Новий Рік 2023 / ua.depositphotos.com

Зустрічати рік Кролика 2023 потрібно смачними м'ясними стравами. Главред розповість неймовірно простий рецепт тарталеток з найніжнішим печінковим паштетом.

Якщо час дозволяє, можна приготувати тарталетки самостійно. Для цього багато часу не знадобитися.

Також можна використовувати вже готові магазинні тарталетки у вигляді кошичків.

Тарталетки на Новий Рік 2023-рецепт

Вам знадобиться:

Борошно - 180 гр

Холодна вода - 150 мл

Вершкове масло - 150 гр

Печінка куряча або свиняча - 400 гр

Сало-невеликий шматочок за смаком

Цибуля - 1 шт

Морква - 1 шт

Сіль

Масло розділити на дві частини. Одну залишити для паштету.

Натерти масло на тертці, додати до борошна та перемішати.

Влити холодну воду та замісити тісто на тарталетки, щоб не прилипало до рук.

Тісто під час приготування можна трохи посолити.

Скачати в кульку, загорнути в харчову плівку та відправити в холодильник на 20 хвилин.

Розігріти духовку на 180 градусів.

Тісто тонко розкачати та вирізати кружельця. Красиво і щільно укласти в залізні форми та випікати 15 хвилин.

Щоб тарталетки не зіпсувалися, і вийшли красивими, насипте в форму квасолю.

Поки готуються тарталетки, робимо ніжну начинку.

Морквину добре помити та відварити. Можна запекти в духовці.

Печінку вимити, порізати. Розігріти сковороду, додати пару шматочків сала та обсмажити печінку з цибулею.

Моркву почистити та додати до печінки.

У м'ясорубці перекрутити паштет. Можна скористатися блендером.

Додати масло кімнатної температури та перемішати паштет.

Щоб красиво оформити новорічні кошики, перекладіть паштет в кондитерчкій мішок та тільки потім наповнюйте тарталетки.

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