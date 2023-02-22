Україну атакує останній найсильніший мороз: синоптики розповіли про "тріскучий" холод і хуртовини

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня тепла весняна погода і скільки триватиме мороз.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 23 лютого ще нагадає про зиму. Синоптики розповіли, що погода в Україні буде морозною вночі, а потепління вже прийде найближчими днями.

Синоптик Укргідрометцентру 23 лютого обіцяють хмарність. Запевняють, що день пройде без опадів.

Також синоптики попереджають про південно-східний вітер на заході, 5-10 метрів в секунду. Пішоходів та водіїв просять бути вкрай обережними, адже на дорогах у північно-східних областях місцями можлива ожеледиця.

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Температура у східних та північно-східних областях вночі становитиме 11-16 градусів морозу, вдень – 3-8 градусів морозу.

У західних, південних областях і в Криму вночі температура опуститься від 0 до 5 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 2-7 градусів тепла. На Закарпатті буде тепло - обіцяють до 10 градусів тепла.

На решті території вночі температура становитиме 5-10 градусів морозу, вдень – від 3 до 2 градусів тепла.

Синоптик Наталка Діденко поділилася прогнозом на найближчі дні За її словами, ночі 23-24 лютого будуть найхолоднішими в Україні. Температура повітря у нічні години опускається на сході до -15 градусів, у більшості областей - до -11 градусів, на заході та півдні до -5 градусів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

В п'ятницю, 24 лютого, мінлива хмарність. Вдень можливі короткочасні дощі та хуртовини.

Температура повітря на заході вночі очікується 0...+ 3, на південь від 0 до -6 морозу, в центральних, північних і східних областях очікується від -2 до -6.

Найхолодніша ніч буде в Харківській, Сумській та Луганській областях, де стовпчики термометрів опустяться до -14 морозу.

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Потепління в Україні

З 25 лютого в Україні вже потеплішає. А початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря з періодичними опадами і часом поривчастим вітром.

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Погода на початок березня в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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