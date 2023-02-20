Увірветься буревій: погода в Україні кардинально зміниться - синоптики

Погода в Україні вже завтра, 21 лютого, різко змінить свій курс. Як повідомляють синоптики, країну "відвідає" циклон Willy з атмосферними фронтами.
За словами Наталії Діденко, практично всюди буде дощ і мокрий сніг, і сильний вітер, при цьому температура повітря зросте.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
"Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на півдні та заході місцями до +10 +13 градусів. Хіба що незначний мороз буде спостерігатися вночі (вночі!) у східній частині України", - прогнозує вона.
Також у вівторок Україну накриє сильний вітер зі штормовими поривами. У багатьох областях вітряно вже 20 лютого. Пориви вітру сягатимуть 15-20 і більше метрів за секунду.
У Києві 21 лютого очікується дощ, сильний вітер і 5 градусів тепла. Вранці і ввечері, коли температура повітря буде знижуватися, можливий мокрий сніг.
читайте такожЧому 21 лютого не можна чіпати гроші: прикмети і важливі заборони
Погода на початок березня в Україні
Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.
Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.
читайте також"Влаштують хаос": окупанти готують навалу 24 лютого і бій за місто України-астролог
Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.
Читайте також:
- Встояти просто неможливо: лінива піца з лаваша на сковороді за 10 хвилин-рецепт
- Навіщо лавровий лист додають в чай: шикарний рецепт з СРСР
- Приносять багатство: які млинці обов'язково готували на Масляну 2023-рецепт з дірочками