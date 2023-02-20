Увірветься буревій: погода в Україні кардинально зміниться - синоптики

У вівторок Україну накриє сильний вітер зі штормовими поривами. У багатьох областях вітряно вже 20 лютого.

Погода в Україні / goodfon

Погода в Україні вже завтра, 21 лютого, різко змінить свій курс. Як повідомляють синоптики, країну "відвідає" циклон Willy з атмосферними фронтами.

За словами Наталії Діденко, практично всюди буде дощ і мокрий сніг, і сильний вітер, при цьому температура повітря зросте.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

"Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на півдні та заході місцями до +10 +13 градусів. Хіба що незначний мороз буде спостерігатися вночі (вночі!) у східній частині України", - прогнозує вона.

Також у вівторок Україну накриє сильний вітер зі штормовими поривами. У багатьох областях вітряно вже 20 лютого. Пориви вітру сягатимуть 15-20 і більше метрів за секунду.

У Києві 21 лютого очікується дощ, сильний вітер і 5 градусів тепла. Вранці і ввечері, коли температура повітря буде знижуватися, можливий мокрий сніг.

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Погода на початок березня в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

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Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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