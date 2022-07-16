Україну атакує аномальна спека: синоптики назвали дати справжнього пекла

Стовпчики термометрів у столиці та області покажуть + 23... + 25 градусів.
Погода в Україні з найближчі дні ще буде прохолодною. Як прогнозують синоптики в суботу, 16 липня, температура повітря буде комфортною, але жителям сходу і півдня країни варто захопити парасольки.
В середньому температура повітря в денний час складе близько +26... + 32 градуси (найгарячіше - в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях).
Дощі з грозами варто очікувати в східних і деяких південних областях (Полтава, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон), в інших регіонах буде сухо і сонячно.
Стовпчики термометрів у столиці та області покажуть + 23... + 25 градусів, вночі - +12... +25, опади не очікуються.
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Спека повертається в Україну
Як прогнозують синоптики, до кінця липня в Україні слід очікувати справжнього пекла.
На сході, в центрі, на півдні і заході України припікатиме сонце.
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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