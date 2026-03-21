Українців попередили про небезпеку: оголошено жовтий рівень

Погода в Києві раптово зіпсувалася. Синоптики навіть оголосили штормове попередження. Про це повідомляв Укргідрометцентр.
У Києві оголосили I рівень небезпеки через сильний туман.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища на території міста Києва! Найближчим часом очікується туман, видимість 200-500 метрів", — йдеться в повідомленні.
Через це може бути порушено рух транспорту на дорогах і вулицях.
Як повідомляв Главред, у Тернопільській області 10-11 березня очікується ясна погода без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках можливе обмерзання доріг.
Крім того, у середу, 11 березня, погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. День буде теплим і сонячним. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Нагадаємо, що погода в Україні поступово стає теплішою і сонячнішою. Денна температура підвищується до 7–10º. Цього тижня, до 13 березня, очікується подальше потепління, ночі будуть вже без морозів, можливий ранковий туман, який швидко розсіється.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
