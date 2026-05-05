Без палиці та чоловіка: Пугачова несподівано вийшла в люди й вразила своїм виглядом

Відома співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, несподівано вийшла в люди і навіть сфотографувалася з прихильницею під час прогулянки. Дівчина поділилася подробицями зустрічі з артисткою у своєму Instagram.

На знімку помітно, що Примадонна була у чудовому настрої та широко посміхалася. Для прогулянки вона обрала стильний наряд у морському стилі. Співачка накинула на білу футболку джинсову куртку, а на голову одягла білу кепку.

За словами прихильниці, Пугачова виглядала сповненою сил. Вона не відмовила їй у фото та привітно поспілкувалася.

"Бачу Аллу, обережно йду назустріч. Така красива вона. Стильна. Статна… Підходжу, представляюся, висловлюю незрозумілу мову, дякую. Прошу зробити фото. З неймовірною посмішкою Алла Борисівна каже "так"", — поділилася враженнями дівчина.

Незважаючи на те, що артистку відволікли від власних справ, Алла із задоволенням поспілкувалася з фанаткою. У коментарях вона уточнила, що Примадонна прогулювалася без палички і чудово почувалася.

"Стільки тепла за хвилину зустрічі. Наприкінці я сказала, що шалено рада зустрічі, подякувала і побігла далі на тренування. Алла Борисівна поплескала мене по плечу, сказала "молодець" і я пішла робити фронтальну тягу", — підсумувала шанувальниця.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

