"Фантастичний період: 45-річна Вітвіцька показала вагітний животик

Ведуча поділилася враженнями від нового етапу життя.

Соломія Вітвіцька вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька вагітна

Відома українська ведуча Соломія Вітвіцька нещодавно оголосила про свою вагітність. 45-річна знаменитість поділилася в Instagram першими фотографіями з животиком.

Зараз Вітвіцька перебуває на відпочинку в Карпатах. Насолоджуючись природою, вона влаштувала собі фотосесію на тлі весняних гірських пейзажів. Образ ведучої вийшов особливо ніжним — розпущене хвилясте волосся та романтична сукня підкреслили прекрасний стан Соломії.

Соломія Вітвіцька показала живіт

Знаменитість поділилася своїми емоціями від очікування первістка. Соломія зізналася, що хоче повною мірою насолодитися цим прекрасним моментом.

"Хочеться проживати на повну кожну хвилину кожного дня. Особливо в такий фантастичний період мого життя", — написала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька чекає на дитину

У коментарях ведучу підтримали зіркові колеги.

"Клас. Така красива і свіжа. Відпочивай", — написала Марічка Падалко.

"Щастя", — побажала Надія Матвєєва.

Соломія Вітвіцька

Про особу: Соломія Вітвицька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

