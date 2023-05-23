Різко прийде похолодання: до кінця травня погода в Україні моментально зміниться - синоптик

Україну атакують грози і штормовий вітер. Синоптики прогнозують незначне похолодання.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні до кінця травня буде дуже нестабільною. Як кажуть синоптики, найближчим часом різкого потепління чекати не варто – на більшості територій України можливі грози, а іноді навіть град.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха на Facebook пише, що в найближчі три дні в Україні, крім західних областей, можливі короткочасні дощі, місцями грози, град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів, а на заході – від 6 до 12 градусів. Вдень термометри покажуть від 20 до 26 градусів.

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Синоптик підкреслила, що через Лівобережжя здебільшого територій нашої держави пролягатиме розмитий атмосферний фронт.

"Через те, що повітряні потоки все ж будуть мати трохи Північну складову, інтенсивно температура змінюватися або різко підвищуватися не буде", — розповіла Наталія Птуха.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха - синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює з українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Карта погоди / meteoprog.com

Потепління на Землі

Учений Всесвітньої Метеорологічної Організації прогнозують, що якраз - таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньо, під час якого підвищується температура.

"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Також вчені відзначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже в 2024-му році. Тому, якщо не це літо, то вже наступне, швидше за все, буде спекотніше.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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