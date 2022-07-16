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Україна перетвориться на "річку": синоптики попередили про циклон з потужними зливами

16 липня 2022, 16:20

За даними синоптиків, вітер буде переважно західний, північно-західний, 7-12 м / с.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде неймовірно прохолодною. Як прогнозують синоптики, країну атакують зливи з грозами.

"Короткочасні дощі, місцями грози (вночі в південно - східній частині, вдень у більшості західних областей без істотних опадів)", - йдеться в повідомленні синоптиків Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, вітер буде переважно західний, північно-західний, 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей 15-20°; вдень у північних, західних (крім Закарпаття) та більшості центральних областей 17-22°, на решті території 25-30°", - додають в Укргідрометцентрі.

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Погода на 17 липня в Україні

У неділю похолодає в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Рівненській областях, а також у Закарпатті - в середньому до +18...+23.

У центральних регіонах середня денна температура буде +23 ... +25.

У північних - +22...+24, у південних - +26...+28. вночі термометри покажуть +15 ... + 18.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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