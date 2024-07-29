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Вдарять сильні магнітні бурі, буде дощ з грозою: Україну накриє небезпечна погода

Альона Вороніна
29 липня 2024, 14:35
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В Україні очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду, а також сильні магнітні бурі та опади.

Погода, дождь, лето
Погода в Україні - вдарять сильні магнітні бурі, буде дощ з грозою/ УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 30 липня буде з комфортною температурою повітря – стовпчики термометрів показуватимуть переважно від +22 до +28 градусів. На півдні країни буде трішки спекотніше – від +26 до +29 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Також вона попередила, що у вівторок будуть сильні магнітні бурі.

відео дня

"Почну з прогнозу магнітного поля Землі на 30-го липня, бо це важливо. Завтра очікуються сильні магнітні бурі! Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю", – наголосила вона.

Температура буде комфортною. У деяких областях нашої держави пройдуть дощі з грозами.

"30-го липня в Україні очікується комфортна температура повітря, впродовж дня +22…+28 градусів, у південній частині +26…+29 градусів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода", – розповіла синоптикиня.

У той же час Діденко попередила, що у вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Погода в Украине 30 июля
Погода в Україні 30 липня/ meteoprog

Погода в Києві 30 липня

У столиці України також у цей день передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і +24 градуси.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде погода упродовж тижня

Синоптикиня зазначила, що упродовж тижня опадів в Україні буде мало, температура повітря коливатиметься в межах +25…+29 градусів, на півдні та південному сході стовпчики термометрів підійматимуться до +28…+33 градусів.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що похолодання накриє всю Україну – де різко знизиться температура і будуть дощі. Під впливом циклону, який прийде до нас з Балтії, температура повітря по всій території України трохи знизиться й будуть опади.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – регіони "заливатимуть" грозові дощі з потужним вітром. Синоптики оголосили в багатьох областях України штормове попередження – І рівень небезпечності.

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