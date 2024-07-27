В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека

На вихідних погоду в Україні визначатиме антициклон Gustav, що забезпечить суху та сонячну погоду по всій країні. У неділю температура повітря підніметься до +29+33 градусів, а на півдні – до +33+36 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Атмосферний фронт, який наближається до західних кордонів, принесе грозові дощі в кілька областей України. Ввечері неділі грози очікуються на Волині, Рівненщині та Львівщині. У понеділок, 29 липня, ці дощі перемістяться на північ України, а далі – на схід.
"Поки що значна частина України у неділю належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря завтра буде високою. Протягом дня очікується +29+33 градуси, у південній частині +32+36 градусів", - розповіла синоптикиня.відео дня
Погода у Києві 28 та 29 липня
У Києві в ці вихідні буде спекотно і сухо. Температура вдень становитиме +30+32°C.
Однак вже з понеділка, 29 липня, очікується відчутне зниження температури. У ніч на понеділок у столиці ймовірний дощ з грозою, а вдень посвіжіє до +24+26 градусів.
Погода в Україні 29 та 30 липня
У понеділок, 29 липня, в Україні очікується похолодання, спричинене поширенням прохолоднішого повітря з тилу атмосферного фронту. Температура знизиться до +20+26 градусів у більшості областей.
Водночас на півдні та сході ще буде спекотно. Там втримається сильна спека до +30+35 градусів. Однак вже у вівторок температура в цих регіонах знизиться до +25+28 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Україну атакує магнітна буря, яка триватиме щонайменше 5 днів. З 27 липня буря посилиться до 5 балів перед тим, як знову ослабне.
Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в серпні 2024 року. Синоптик прогнозує загалом комфортну погоду в останній місяць літа.
Як повідомляв Главред, погода в Україні на вихідних, 27 і 28 липня, буде переважно сухою з короткочасним поверненням спеки. В південних та центральних областях температура підвищиться, у той час як на заході можливі дощі і грози.
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