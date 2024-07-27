В Україну йде антициклон Gustav: де вируватимуть грози та нестерпна спека

До західних кордонів України наблизиться атмосферний фронт, який принесе грозові дощі у кілька областей, розповіла синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні різко зміниться найближчими днями / Фото: pixabay.com

На вихідних погоду в Україні визначатиме антициклон Gustav, що забезпечить суху та сонячну погоду по всій країні. У неділю температура повітря підніметься до +29+33 градусів, а на півдні – до +33+36 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Атмосферний фронт, який наближається до західних кордонів, принесе грозові дощі в кілька областей України. Ввечері неділі грози очікуються на Волині, Рівненщині та Львівщині. У понеділок, 29 липня, ці дощі перемістяться на північ України, а далі – на схід.

"Поки що значна частина України у неділю належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря завтра буде високою. Протягом дня очікується +29+33 градуси, у південній частині +32+36 градусів", - розповіла синоптикиня. відео дня

Погода в Україні на неділю 28 липня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у Києві 28 та 29 липня

У Києві в ці вихідні буде спекотно і сухо. Температура вдень становитиме +30+32°C.

Однак вже з понеділка, 29 липня, очікується відчутне зниження температури. У ніч на понеділок у столиці ймовірний дощ з грозою, а вдень посвіжіє до +24+26 градусів.

Погода в Києві на тиждень / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 29 та 30 липня

У понеділок, 29 липня, в Україні очікується похолодання, спричинене поширенням прохолоднішого повітря з тилу атмосферного фронту. Температура знизиться до +20+26 градусів у більшості областей.

Водночас на півдні та сході ще буде спекотно. Там втримається сильна спека до +30+35 градусів. Однак вже у вівторок температура в цих регіонах знизиться до +25+28 градусів.

Погода в Україні у понеділок 29 липня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Україну атакує магнітна буря, яка триватиме щонайменше 5 днів. З 27 липня буря посилиться до 5 балів перед тим, як знову ослабне.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в серпні 2024 року. Синоптик прогнозує загалом комфортну погоду в останній місяць літа.

Як повідомляв Главред, погода в Україні на вихідних, 27 і 28 липня, буде переважно сухою з короткочасним поверненням спеки. В південних та центральних областях температура підвищиться, у той час як на заході можливі дощі і грози.

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