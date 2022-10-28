Вдарить сильний мороз: в Україну мчить неприємна погода

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на початку листопада здивує всіх. За прогнозом синоптиків, перший день листопада порадує теплою погодою і відсутністю опадів, а в деяких регіонах варто чекати нічні морози.

За даними ventusky.com, 31 жовтня вдень на західній Україні стовпчики термометрів піднімуться до +16.

А вже 1 листопада вранці в деяких регіонах можливі перші заморозки.

Йдеться про Харківську, Сумську та Полтавську області – там термометри покажуть до -2 градусів. Водночас у всіх інших областях температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градуси, за винятком заходу, де термометри покажуть до +6 градусів.

Вдень істотно потеплішає. На півночі, півдні та в центрі України температура повітря буде +8-9 градусів, а на сході - +4-6 градусів. Найтепліше буде на заході країни – на Закарпатті стовпчики покажуть піднімуться до +19 градусів.

Погода на вихідних в Україні

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, в суботу, 29 жовтня, в Україні буде дуже тепло, а в неділю похолодає.

"Тому завтра краще побути більше на вулиці... Тому що в неділю трохи похолодає", - сказала вона.

Також, за даними Наталії Діденко, в західних і північних областях ймовірні невеликі дощі. На решті території - без опадів, а на півдні навіть очікується сонячна погода.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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