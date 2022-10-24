Смачніше Олів'є в 10 разів: бомбічний салат на Новий рік 2023 - легкий рецепт

Час приготування: Час приготування: 12 хв Час на підготовку: Час на підготовку: 10 хв Порції Порції 4 порції Кухня Кухня Європейська

Легкий салат рецепт на Новий рік 2023 / ua.depositphotos.com

Олів'є - це традиційний новорічний салат на святковому столі. Щоб ваш стіл виглядав чудово, пропонуємо дізнатися смачний та дуже легкий рецепт салату, який замінить традиційні страви на новорічному столі.

Рік Кролика варто зустріти зі смачними м'ясними стравами. Кролик любить делікатність та легкість. Тому Главред розповість рецепт салату, який буде прекрасно вписуватися в новорічне меню будь-якої господині.

Легкий салат на Новий рік 2023 - рецепт

Вам потрібно:

Пекінська капуста - 100 гр

Відварене куряче м'ясо - 150 гр

Огірки свіжі - 2 шт

Яйця перепелині - 8 шт

Зелена цибуля

Консервований горошок - 3 столові ложки

Сіль

Грецький йогурт - 3 столові ложки

Гірчиця в зернах - 1 чайна ложка

Куряче м'ясо можна вибирати філе або стегна. Відварити в підсоленій воді з лавровим листом, остудити та порізати кубиками.

Яйця також відварити до готовності, натерти на крупній тертці або порізати квадратиками.

Пекінську капусту помити та красиво порізати. Також зробити з зеленою цибулею.

Огірки помити та порізати соломкою або невеликими слайсами.

У великій мисці з'єднати куряче філе, пекінську капусту, яйця, огірки, горошок, грецький йогурт та гірчицю.

Новорічний салат посолити та добре перемішати.

Щоб салат став смачніше, можна дати йому настоятися в холодильнику 30 хвилин.

Читайте також: