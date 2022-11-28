На Україну обрушиться крижаний шторм: синоптики назвали дати снігового Армагеддону

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 29 листопада буде сніжною та переходити місцями в дощ.

Як прогнозує синоптик Наталія Діденко, такої погоди слід очікувати в Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Одеській областях та Кропивницькому.

"Сніг у вівторок випадатиме неширокою смужкою від Житомирщини, Київщини через Кропивницький, Хмельницьку, зачіпаючи Черкащину, Вінницьку область до Одещини. Сніг, мокрий сніг, а в Одеській області - переважно дощ", - розповіла синоптик в Facebook.

За словами синоптика, на решті території України опадів не очікується.

"Вітер буде зі сходу, південного сходу, поривчастий, некомфортний, в центрі, на півдні, північному сході і в східних областях можливі штормові пориви. Особливо небезпечним вітер може бути в прибережних зонах, в Приазов'ї - до штормових хвиль!"- додала Діденко.

Температура повітря, за даними синоптика, у більшості областей вдень коливатиметься поблизу нуля, від 2 морозу до 4 тепла, у Криму до +7...+ 12 градусів.

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"Через підмерзання вночі і вранці - ожеледиця!", - попередила вона.

У Києві 29 листопада очікується мокрий сніг, ожеледь або "каша" на дорогах.

"Вітер зі сходу, поривчастий. Через такого вітру повітря буде відчуватися холодніше - не так тепліше, як щільніше одягайтеся. Протягом дня у вівторок в Києві близько нуля", - констатувала Діденко.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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